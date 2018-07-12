Нацполиция затримала угруповання, що займалось підробкою держдокументів

Зловмисники підробляли документи державного зразка

Угруповання, що займалася підробкою документів державного зразка, затримали співробітники Національної поліції. Як повідомив начальник департаменту карного розшуку Сергій Тихонов, розслідування справи поліція почала в лютому 2018 року, йдеться в повідомленні Нацполіції.

За словами Тихонова, зловмисники розміщували оголошення в мережі Інтернет за контактними номерами телефонів, пропонуючи свої послуги.

Кожен учасник злочинної групи займався чітко визначеною справою - один приймав дзвінки від потенційних клієнтів. Після отримання на банківську картку завдатку, клієнти передавали через популярні месенджери свої дані для документів.

Ця інформація передавалася іншим учасникам групи, які за допомогою спеціальних верстатів виготовляли підроблені документи зі спеціальними голографічними елементами захисту. Інші учасники відправляли поштою "клієнтське замовлення".

Відомо, що верстати для виготовлення документів були привезені з однієї з держустанов Луганської області.

Злочинці постійно змінювали свої номери телефонів та інші контактні дані, іноді навіть використовували жіночі імена.

Поліція встановила понад тисячу замовлень на сумою більш як 8 мільйонів гривень, але правоохоронці мають підстави вважати, що замовлень було значно більше, розслідування триває.

За даними правоохоронців, ці документи використовувалися іншими злочинними угрупованнями, а також для продажу товарів та легалізації викраденого автотранспорту.

Всім п'ятьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру у ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України.