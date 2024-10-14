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Нацполіція розкрила перші результати перевірок масових повідомлень про мінування

Фото: у поліції перевіряють масові повідомлення про мінування (t.me/UA_National_Police)
Автор: Іван Носальський

Поліцейські продовжують перевіряти масові повідомлення про мінування державних установ і не лише. Поки що половина не підтвердилася.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної поліції України.

"Станом на 19.30 підрозділами поліції відпрацьовано 60% закладів, про які надходили повідомлення про замінування - всі вони не підтвердилися. Продовжується перевірка інших об'єктів", - розповіли в Нацполіції.

 

Фото: поліція провела перевірки повідомлень про мінування (t.me/UA_National_Police)

Правоохоронці уточнили, що станом зараз повідомлення про мінування продовжують фіксуватися. Тому говорити про їхню кількість ще зарано.

"З тих, що надійшли, половину вже відпрацьовано, всі вони виявилися помилковими", - підкреслили поліцейські.

У Нацполіції нагадали, що вже майже три роки фіксуються неправдиві повідомлення про подібні події. Мета таких дій – масова паніка та виснаження системи державних та правоохоронних органів, відволікання уваги поліції.

На цьому тлі у 2022 році було розроблено механізм реагування на масові повідомлення про загрозу вибуху.

Повідомлення про мінування

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, низці навчальних закладів, міських рад, міністерств і не лише надійшли повідомлення про мінування.

На цьому фоні українські поліцейські розпочали перевірки.

Більш детально про інцидент -у матеріалі РБК-Україна .

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Національна поліція