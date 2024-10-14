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Нацполиция раскрыла первые результаты проверок массовых сообщений о минировании

Фото: в полиции проверяют массовые сообщения о минировании (t.me/UA_National_Police)
Автор: Иван Носальский

Полицейские продолжают проверять массовые сообщения о минировании государственных учреждений и не только. Пока половина не подтвердилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"По состоянию на 19:30 подразделениями полиции отработано 60% заведений, о которых поступали сообщения о заминировании - все они не подтвердились. Продолжается проверка других объектов", - рассказали в Нацполиции. 

 

Фото: полиция провела проверки сообщений о минировании (t.me/UA_National_Police)

Правоохранители уточнили, что по состоянию на сейчас сообщения о минировании продолжают фиксироваться. Поэтому говорить об их количестве еще рано. 

"Из поступивших половина уже отработана, все они оказались ложными", - подчеркнули полицейские. 

В Нацполиции напомнили, что уже почти три года фиксируются ложные сообщения о подобных событиях. Цель таких действий - массовая паника и истощение системы государственных и правоохранительных органов, отвлечение внимания полиции. 

На этом фоне в 2022 году был разработан механизм реагирования на массовые сообщения об угрозе взрыва. 

Сообщения о минировании

Напомним, сегодня, 14 октября, ряду учебных заведений, городских советов, министерств и не только поступили сообщения о минировании.

На этом фоне украинские полицейские начали проверки.

Более детально об инциденте - в материале РБК-Украина.

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Национальная полиция