Нацполиция раскрыла первые результаты проверок массовых сообщений о минировании

"По состоянию на 19:30 подразделениями полиции отработано 60% заведений, о которых поступали сообщения о заминировании - все они не подтвердились. Продолжается проверка других объектов", - рассказали в Нацполиции.

Фото: полиция провела проверки сообщений о минировании (t.me/UA_National_Police)

Правоохранители уточнили, что по состоянию на сейчас сообщения о минировании продолжают фиксироваться. Поэтому говорить об их количестве еще рано.

"Из поступивших половина уже отработана, все они оказались ложными", - подчеркнули полицейские.

В Нацполиции напомнили, что уже почти три года фиксируются ложные сообщения о подобных событиях. Цель таких действий - массовая паника и истощение системы государственных и правоохранительных органов, отвлечение внимания полиции.

На этом фоне в 2022 году был разработан механизм реагирования на массовые сообщения об угрозе взрыва.