Нацполіція розкрила перші результати перевірок масових повідомлень про мінування

Поліцейські продовжують перевіряти масові повідомлення про мінування державних установ і не лише. Поки що половина не підтвердилася.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної поліції України.

"Станом на 19.30 підрозділами поліції відпрацьовано 60% закладів, про які надходили повідомлення про замінування - всі вони не підтвердилися. Продовжується перевірка інших об'єктів", - розповіли в Нацполіції.

Фото: поліція провела перевірки повідомлень про мінування (t.me/UA_National_Police)

Правоохоронці уточнили, що станом зараз повідомлення про мінування продовжують фіксуватися. Тому говорити про їхню кількість ще зарано.

"З тих, що надійшли, половину вже відпрацьовано, всі вони виявилися помилковими", - підкреслили поліцейські.

У Нацполіції нагадали, що вже майже три роки фіксуються неправдиві повідомлення про подібні події. Мета таких дій – масова паніка та виснаження системи державних та правоохоронних органів, відволікання уваги поліції.

На цьому тлі у 2022 році було розроблено механізм реагування на масові повідомлення про загрозу вибуху.