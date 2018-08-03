Нацполиция разоблачила "фейковых" полицейских

Нападавшие совершали разбои, используя полицейскую форму

Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 9 членов вооруженной банды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Как сообщается, нападавшие совершали разбои, используя полицейскую форму.

При этом, как отмечается, злоумышленники лишали свободы потерпевших и применяли физическое насилие.

"Установлена сумма материального ущерба - более 11 миллионов гривен. Подозреваемым грозит уголовная ответственность в соответствии с 7 статьями Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что участники банды совершали разбойные нападения на предприятия и людей на протяжении 2015-2017 годов.

"Действовали на территории Николаевской, Запорожской и Житомирской областях. Полицейские установили причастность участников банды к шести таким эпизодам, в частности, и нападение на ювелирного предпринимателя", - добавили в пресс-службе.

Сообщается, в частности, что в каждом нападении злоумышленники применяли физическое насилие к потерпевшим и угрожали огнестрельным оружием.

Кроме того, разбои сопровождались незаконным лишением свободы потерпевших. Сейчас установлено, что сумма нанесенных материальных убытков составляет более 11 миллионов гривен.

После задержания девятерых участников вооруженной банды, было выявлено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Сейчас еще один, десятый установленный участник банды находится в розыске.

Фото: задержание преступной группировки

Подозреваемым грозит уголовная ответственность за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами в соответствии с ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Главное следственное управление Национальной полиции Украины закончило досудебное расследование в указанном уголовном производстве.

Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, ранее военной контрразведкой из состава Объединенных сил был разоблачен и задержан военнослужащий Вооруженных сил Украины - члена террористической организации "Донецкая народная республика".

Также сообщалось, что военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил 3 июля 2018 на мобильном блокпосту задержали трех граждан, которые по базе данных "Миротворец" проходят как боевики "ДНР" и "ЛНР".