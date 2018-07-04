Нацгвардия задержала трех боевиков "ДНР" и "ЛНР" на мобильном блокпосту

Задержанных боевиков передали Нацполиции

Военнослужащие Национальной гвардии Украины (НГУ) из состава Объединенных сил за прошедшие сутки, 3 июля 2018, на мобильном блокпосту задержали трех граждан, которые по базе данных "Миротворец" проходят как боевики "ДНР" и "ЛНР". Об этом говорится в сообщении пресс-службы НГУ.

"Во время несения службы на мобильном блокпосте в районе населенного пункта Новгородское, личный состав группы досмотра задержал гражданина 1990 года рождения, который проживает в Новгородском, и пытался пройти через блокпост. При проверке этого лица был сделан запрос через базу данных "Миротворец". В результате оказалось, что по базе он проходит как боевик НВФ", - говорится в сообщении.

Военный наряд задержал и передал данного гражданина сотрудникам Нацполиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Через некоторое время на том же мобильном блокпосту гвардейцы задержали гражданина 1986 года рождения, который проживает в Новгородском. В результате проверки было установлено, что гражданин также является боевиком "ДНР".

А на блокпосту, расположенном на выезде из с. Благодатное Донецкой области, в тот же день военные остановили автомобиль "Форд Эскейп".

"В результате проверки личности водителя установлено, что им является гражданин 1979 года рождения, проживающий в г. Попасная, Луганской области, и имеет связи с незаконными вооруженными формированиями так называемой "ЛНР", - сообщили в НГУ.

Напомним, недавно Генеральной прокуратурой Украины составлено сообщение о подозрении двум депутатам Государственной думы Российской Федерации в финансировании терроризма. Так, депутаты призвали граждан России к сбору средств для материального обеспечения "ЛНР" и "ДНР".