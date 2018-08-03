Нацполіція викрила "фейкових" поліцейських

Нападники вчиняли розбої, використовуючи поліцейську форму

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України (ГПУ) завершено досудове розслідування в кримінальному провадженні відносно 9 членів озброєної банди. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

Як повідомляється, нападники вчиняли розбої, використовуючи поліцейську форму.

При цьому, як зазначається, зловмисники позбавляли волі потерпілих та застосовували фізичне насильство.

"Встановлена сума матеріальних збитків - понад 11 мільйонів гривень. Підозрюваним загрожує кримінальна відповідальність відповідно до семи статей Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що учасники банди вчиняли розбійні напади на підприємства та людей впродовж 2015-2017 років.

"Діяли на території Миколаївської, Запорізької та Житомирської областях. Поліцейські встановили причетність учасників банди до шести таких епізодів, зокрема, й напад на ювелірного підприємця", - додали в прес-службі.

Повідомляється, зокрема, що в кожному нападі зловмисники застосовували фізичне насильство до потерпілих та погрожували вогнепальною зброєю.

Окрім того, розбої супроводжувалися незаконним позбавленням волі потерпілих. Наразі встановлено, що сума завданих матеріальних збитків становить понад 11 мільйонів гривень.

Після затримання дев’ятьох учасників озброєної банди поліція провела санкціоновані обшуки. Під час їх проведення виявлено та вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси. Наразі ще один, десятий встановлений учасник банди, знаходиться у розшуку.

Фото: затримання злочинного угрупування

Підозрюваним загрожує кримінальна відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами згідно із ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Головне слідче управління Національної поліції України закінчило досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, раніше військовою контррозвідкою зі складу Об'єднаних сил було викрито та затримано військовослужбовця Збройних сил України - члена терористичної організації "Донецька народна республіка".

Також повідомлялося, що військовослужбовці Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил 3 липня 2018 на мобільному блокпосту затримали трьох громадян, які по базі даних "Миротворець" проходять як бойовики "ДНР" і "ЛНР".