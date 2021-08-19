ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нацполиция расследует махинации с газом на 5 млн евро

Новина українською →
Киев, Четверг 19 августа 2021 16:29
Нацполиция расследует махинации с газом на 5 млн евро Фото: обыски полиции (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Национальная полиция Украины расследует уголовное дело относительно возможных мошеннических действий по завладению имуществом венгерского трейдера Energy Strategy Kft на 5 млн евро группой украинских компаний.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции.

Из текста заявления, оказавшегося в распоряжении редакции, речь идет о следующих украинских компаниях - ООО "Трансгазпостач", ООО "Трейдер Газ", ООО "Газ Лидер", ООО "Тех Пром Газ".

В частности, проверяется фактическая причастность бенефициаров данных компаний, связанной с ними группы бизнесменов и болгарского газотрейдера WPG, поставляющих газ в Украину, к завладению газом и средствами венгерской компании - нерезидента Украины Energy Strategy Kft на сумму более 5 млн евро.

Стоит отметить, что за эти компании фигурируют как минимум в 7 уголовных производствах, среди которых фиктивная реализация контрабандного газа на 470 млн грн и нанесение ущерба украинскому государству на сумму около 200 млн грн.

Как сообщалось ранее, полиция провела обыски в акционерном обществе "Киевгаз" и по месту жительства одного из сотрудников компании.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ
NEWS
Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит
Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит
DAILY
"Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину
Милан Лелич, Владислав Красинский "Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину