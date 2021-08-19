Нацполіція розслідує махінації з газом на 5 млн євро

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву поліції.

З тексту заяви, що опинилася в розпорядженні редакції, мова йде про наступні українські компанії - ТОВ "Трансгазпостач", ТОВ "Трейдер Газ", ТОВ "Газ Лідер", ТОВ "Тех Пром Газ".

Зокрема, перевіряється фактична причетність бенефіціарів даних компаній, пов'язаної з ними групи бізнесменів та болгарського газотрейдера WPG, що постачають газ в Україну, до заволодіння газом і засобами угорської компанії - нерезидента України Energy Strategy Kft на суму понад 5 млн євро.

Варто відзначити, що ці компанії фігурують як мінімум в 7 кримінальних виробництвах, серед яких фіктивна реалізація контрабандного газу на 470 млн грн і нанесення шкоди українській державі на суму близько 200 млн грн.