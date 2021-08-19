ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нацполіція розслідує махінації з газом на 5 млн євро

Новость на русском →
Київ, Четвер 19 серпня 2021 16:29
Нацполіція розслідує махінації з газом на 5 млн євро Фото: обшуки поліції (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Національна поліція України розслідує кримінальну справу щодо можливих шахрайських дій по заволодінню майном угорського трейдера Energy Strategy Kft на 5 млн євро групою українських компаній.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву поліції.

З тексту заяви, що опинилася в розпорядженні редакції, мова йде про наступні українські компанії - ТОВ "Трансгазпостач", ТОВ "Трейдер Газ", ТОВ "Газ Лідер", ТОВ "Тех Пром Газ".

Зокрема, перевіряється фактична причетність бенефіціарів даних компаній, пов'язаної з ними групи бізнесменів та болгарського газотрейдера WPG, що постачають газ в Україну, до заволодіння газом і засобами угорської компанії - нерезидента України Energy Strategy Kft на суму понад 5 млн євро.

Варто відзначити, що ці компанії фігурують як мінімум в 7 кримінальних виробництвах, серед яких фіктивна реалізація контрабандного газу на 470 млн грн і нанесення шкоди українській державі на суму близько 200 млн грн.

Як повідомлялося раніше, поліція провела обшуки в акціонерному товаристві "Київгаз" і за місцем проживання одного із співробітників компанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ
NEWS
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
DAILY
"Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну
Мілан Лєліч, Владислав Красінський "Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну