Нацполиция проводит масштабную спецоперацию, по Украине сотни обысков: что известно

Национальная полиция проводит более 200 обысков в Украине в рамках спецоперации по ликвидации наркобизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.

Сейчас дополнительные детали не раскрываются.

"Полицейские документируют факты изготовления и сбыта наркотиков в промышленных масштабах, а также ликвидируют нарколаборатории и склады по фасовке "товара", среди которого альфа-PVP, амфетамин и мефедрон", - пишет Нацполиция.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлом году в Одесской области были задержаны четыре наркодилера, чей "бизнес" приносил более 2 млн гривен ежемесячно.

В частности был разоблачен киевлянин, который поставлял психотропы в ЕС и на временно оккупированные территории Украины.

Также в конце 2024-го в Черкасской области ликвидировали преступную группировку, которая производила и сбывала крупные партии тяжелых психотропных веществ.

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