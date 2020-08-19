Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина
Среда 19 августа 2020 11:38
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Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Переход областей к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации определенным критериям
По состоянию на 19 августа к ослаблению карантина не готов Киев и еще 13 областей. В обновленный список была включена Сумская область, однако выбыла Хмельницкая область.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Таким образом, не готовы смягчать ограничения:
- Киев
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Черновицкая область
Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.uа)
В частности, регион должен соответствовать следующим критериям:
- количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;
- показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;
- если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% - "красный"
Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, за прошедшие сутки заразились 1 967 человек.
Кроме того, Харьков, Ужгород и Одесса ужесточили карантин после того, как выпали из так называемой "зеленой зоны".