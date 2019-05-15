Нацполиция получила новый вид оружия

Сотрудники Национальной полиции, которых привлекают к мерам по обеспечению публичной безопасности и правопорядка, получили пистолеты-пулеметы "МР-5". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что в условиях реформирования системы правоохранительных органов вопросы перевооружения ведомства является одним из приоритетных. Поэтому совершенствование системы вооружения полицейских заключается во внедрении новых образцов оружия в их практическую деятельность.

"Сегодня Национальная полиция презентует практические шаги реформы ведомства. Мы представляем новую часть вооружения Нацполиции, на которую мы переходим", - отметил Князев.

До сих пор полицейские несли службу с боевым автоматом модели Калашникова, но задачи полицейских отличаются от задач подразделений Вооруженных сил, которые обороняют государство и противодействуют вооруженному сопротивлению.

Сергей Князев отметил, что пистолеты-пулеметы "МР-5" используются в деятельности полиции большинства стран. В частности, такое оружие используется полицией Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Италии, а также США.

"В ближайшее время все наряды Нацполиции, которые несут службу на улицах, в аэропортах, на вокзалах - будут обеспечены новым оружием - пистолетом-пулеметом "МР-5", - отметил глава Нацполиции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 14 мая Нацполиция получила 83 гибридных автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения. Служебный автотранспорт предназначен для подразделений патрульной полиции, обеспечивающих безопасность граждан на международных автотрассах и основных магистралях Украины.

Кроме того, военнослужащие Национальной гвардии Украины протестировали гранатомет PSRL-1, полученный из США. Военные отметили, что американский гранатомет обладает преимуществами перед ручным гранатометом РПГ-7.