Нацполіція отримала новий вид зброї

Співробітники Національної поліції, яких залучають до заходів щодо забезпечення публічної безпеки та правопорядку, отримали пістолети-кулемети "МР-5". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполиции.

Глава Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що в умовах реформування системи правоохоронних органів питання переозброєння відомства є одним з пріоритетних. Тому вдосконалення системи озброєння поліцейських полягає у впровадженні нових зразків зброї в їх практичну діяльність.

"Сьогодні Національна поліція презентує практичні кроки реформи відомства. Ми представляємо нову частину озброєння Нацполіції, на яку ми переходимо", - зазначив Князєв.

Досі поліцейські несли службу з бойовим автоматом моделі Калашникова, але завдання поліцейських відрізняються від завдань підрозділів Збройних сил, які обороняють держава і протидіють збройного опору.

Сергій Князєв зазначив, що пістолети-кулемети "МР-5" використовуються у діяльності поліції більшості країн. Зокрема, така зброя використовується поліцією Німеччини, Австрії, Великобританії, Франції, Італії, а також США.

"Найближчим часом всі наряди Нацполіції, які несуть службу на вулицях, аеропортах, на вокзалах - будуть забезпечені новою зброєю - пістолетом-кулеметом "МР-5", - зазначив глава Нацполіції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 14 травня Нацполіція отримала 83 гібридних автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV нового покоління. Службовий автотранспорт призначений для підрозділів патрульної поліції, які забезпечують безпеку громадян на міжнародних автотрасах і основних магістралях України.

Крім того, військовослужбовці Національної гвардії України протестували гранатомет PSRL-1, отриманий з США. Військові зазначили, що американський гранатомет має переваги перед ручним гранатометом РПГ-7.