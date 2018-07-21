Нацполіція за півроку виявила майже 190 фактів торгівлі людьми

Число правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми, за 6 місяців зросло на 29%

Національна поліція України за півроку 2018 року виявила майже 190 злочинів у сфері торгівлі людьми. Про це повідомив начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції Артем Крищенко, повідомляє прес-служба відомства.

Так, за словами Крищенка, за шість місяців 2018 року правоохоронці, що займаються боротьбою зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, викрили та затримали членів 14 організованих злочинних груп, а також встановили 63 учасників цих груп.

Він також зазначив, що число виявлених правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми за 6 місяців цього року, зросло на 29% (186 проти 144 фактів у минулому році).

Наразі правоохоронці повідомили про підозру у торгівлі людьми у 121 справі. Крім того, Крищенко додав, що наразі встановлено 156 осіб, які мають статус потерпілих внаслідок таких злочинів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція викрила бізнес з надання інтимних послуг у Києві.