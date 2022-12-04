Нацполіція оголосила про підозру колаборантці з Донецької області

Національна поліція України оголосила про підозру жінці, яка погодилась працювати у так званій "адміністрації Першотравневого району ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію пресслужби Головного управління Національної поліції.

Слідчі Головного слідчого управління ДБР повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

"У незаконно створеному окупаційною адміністрацією органі влади вона виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції", - заявили в поліції.

Слідство встановило, що в червні 2022 року 49-річна жінка добровільно зайняла псевдопосаду "керуючою справами адміністрації Першотравневого району ДНР"

Нагадаємо, що правоохоронці виявили інформацію стосовно 19 осіб, які можуть бути потенційними колаборантами та бойовиками у Луганській області.

Також повідомлялось, що троє керівників навчальних закладів на території Куп’янського району (Харківська область) почали співпрацювати з представниками РФ та готували новий "навчальний рік" за стандартами РФ. Проте правоохоронці встановили їх та оголосили підозри у колабораційній діяльності.

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