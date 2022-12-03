Майже 20 потенційних колаборантів та бойовиків виявила поліція в Луганській області

Правоохоронці виявили інформацію стосовно 19 осіб, які можуть бути потенційними колаборантами та бойовиками у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Луганській області.

"Поліцейські виявили інформацію відносно 19 осіб, які підозрюються у причетності до незаконних збройних формувань та співпрацюють з російськими окупаційними військами", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці отримали інформацію, що військові окупаційної армії РФ незаконне захопили будівлю та майно одного з органів державної влади у місті Сєвєродонецьк.

Також поліцейські встановлюють місцеперебування 5 громадян, з яким рідні втратили зв'язок.