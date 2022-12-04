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Нацполиция объявила о подозрении коллаборантке из Донецкой области

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Украина, Воскресенье 04 декабря 2022 00:57
Нацполиция объявила о подозрении коллаборантке из Донецкой области Фото: полиция объявила о подозрении коллаборантке из Донецкой области (npu.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Национальная полиция Украины объявила о подозрении женщине, которая согласилась работать в так называемой "администрации Первомайского района ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию пресс-службы Главного управления Национальной полиции.

Следствие установило, что в июне 2022 года 49-летняя женщина добровольно заняла псевдодолжность "управляющей делами администрации Первомайского района ДНР"

"В незаконно созданном оккупационной администрацией органе власти она выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции", – заявили в полиции.

Следователи Главного следственного управления ГБР сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (Колаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, что правоохранители обнаружили информацию о 19 лицах, которые могут быть потенциальными коллаборантами и боевиками в Луганской области.

Также сообщалось, что три руководителя учебных заведений на территории Купянского района (Харьковская область) начали сотрудничать с представителями РФ и готовили новый "учебный год" по стандартам РФ. Однако правоохранители установили их и объявили подозрения в коллаборационной деятельности.

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