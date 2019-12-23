Нацполиция обещает жестко реагировать на попытки восстановить игорный бизнес

Национальная полиция будет жестко реагировать на все попытки восстановления деятельности игорных заведений. Об этом говорится сообщении Нацполиции в Facebook.

В полиции отметили, что на данный момент на всей территории Украины работает 715 мобильных групп, которые мониторят ситуацию вокруг запрета игорного бизнеса.

"В настоящее время в сотрудничестве с представителями органов местного самоуправления происходит демонтажа наружной рекламы игорных заведений. Обращаемся ко всем гражданам: если вы видите, что такие заведения функционируют, немедленно сообщайте об этом на линию 102 для оперативного и надлежащего реагирования", - сообщили в Нацполиции.

Напомним, 20 декабря Кабинет министров Украины поручил правоохранительным органам проверить законность деятельности игорных заведений. Также правительство приняло решение о запрете распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители возбудили 250 уголовных производств по фактам ведения нелегального игорного бизнеса в Украине. С начала отработки было изъято 4,4 тысячи единиц игорного оборудования, которые находились в нелегальных заведениях.