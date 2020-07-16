Нацполиция хочет усилить ответственность за перекрытие митингующими дорог

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявляет, что необходимо усилить уголовную ответственность за перекрытие митингующими дорог. В предыдущие года правоохранители фиксировали около 75 тысяч митингов в год, а в этом году это число увеличилось до 90 тысяч.

Об этом передает корреспондент РБК-Украна с координационного совещания правоохранителей в Офисе генпрокурора.

Клименко отметил, что несмотря на карантин, в текущем году существенно увеличилось количество массовых акций. Преимущественно они связаны с территориальной реформой объединенных громад.

Эти митинги зачастую сопровождаются перекрытием дорог, подчеркнул Клименко. В связи с этим МВД и Нацполиция инициируют законодательные изменения для усиления ответственности за перекрытие транспортных коммуникаций.

Напомним, 15 июля, протестующие под Житомиром перекрыли трассу Киев - Чоп, и пропускали только экстренные службы.

Кроме того, на прошлой недели в Киеве на мосту Метро произошла стычка между правоохранителями и протестующими, которые перекрыли движение транспорта, в результате чего задержали двух человек.