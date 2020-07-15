Под Житомиром перекрыли трассу Киев-Чоп, пропускают только экстренные службы

Трассу перекрыли участники АТО, которые не могут получить землю
Сегодня, 15 июля, протестующие под Житомиром перекрыли трассу Киев-Чоп. Участники акции пропускают только экстренные службы, объезд для других авто организовала полиция.
Об этом говорится в сообщении полиции Житомирской области.
Сообщается, что с утра на 128 км автодороги Киев-Чоп в районе села Гадзинка Житомирского района частично ограничено движение транспорта. Люди двигаются по пешеходному переходу, пропуская автомобили экстренных служб.
На месте уже работают патрульные и представители полиции превенции, организован объезд для транспортных средств. Водителей просят принять к сведению то, что движение на данном участке трассы затруднено.
По данным местных СМИ, акцию устроили участники АТО, а протест связан с проблемами в получении положенных земельных участков.
Фото: перекрытая трасса Киев-Чоп (zt.npu.gov.ua)
Напомним, на прошлой неделе в Киеве перекрывали мост Метро в рамках акции протеста против застройщика.
После того, как на место прибыла полиция, произошла потасовка, сообщалось о нескольких задержанных.