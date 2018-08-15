Нацполиция и ГПУ рассекретили материалы дела председателя Виноградовской РГА

Чиновник наладил коррупционную схему с использованием бюджетных средств

Национальная полиция Украины с разрешения Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) рассекретила материалы преступной деятельности председателя Виноградовской РГА Михаила Русанюка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Отмечается, что указанные следственные действия осуществлялись на основании постановления следственного судьи в рамках расследования уголовного производства, которое было начато Главным следственным управлением Национальной полиции Украины.

Как сообщалось ранее, правоохранители задокументировали преступную деятельность председателя Виноградовской районной государственной администрации.

Сообщалось, что он наладил коррупционную схему заключения договоров на поставку товаров, выполнение работ и услуг за бюджетные средства и дальнейшее беспрепятственное их перечисления.

"Во время проведения комплекса негласных следственных (розыскных) действий правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения председателем РГА неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

В частности, как сообщается, был зафиксирован факт вымогательства 25 тысяч гривен неправомерной выгоды и получения от частного предпринимателя ее части в сумме 12,5 тысяч гривен за заключение договора на поставку планшетов для инклюзивного образования и перечисление бюджетных средств согласно выполненных условий договора (сумма согласно договора 87 тысяч гривен).

Кроме того, был зафиксирован факт вымогательства неправомерной выгоды в сумме 28 тысяч гривен и получения части средств в сумме 14 тысяч гривен за заключение договоров на поставку строительных материалов в учреждения образования Виноградовского района и перерасчет бюджетных средств (сумма по договорам составляет 139 тысяч гривен).

Также был зафиксирован факт вымогательства председателем РГА неправомерной выгоды в сумме 16 тысяч гривен и получения части средств в сумме 8 тысяч гривен за заключение договора на поставку красок в учреждения образования Виноградовского района и перечисление бюджетных средств (сумма по договору составляет 80 тысяч гривен).

В Нацполиции также сообщают, что на следующий день после задержания, руководство Закарпатской ОГА в телефонном режиме дало указание первому заместителю РГА относительно дальнейших действий, в том числе и увольнения начальника управления образования, молодежи и спорта. По указанию руководства ОГА данное лицо было уволено с должности в связи с якобы установлением несоответствия государственного служащего занимаемой должности в течение срока испытания.

Напомним, 4 августа на заседании Печерского районного суда Киева голове Виноградовской районной госадминистрации (РГА) Михаилу Русанюку была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.