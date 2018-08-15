Нацполіція та ГПУ розсекретили матеріали справи голови Виноградівської РДА

Чиновник налагодив корупційну схему з використанням бюджетних коштів

Національна поліція України з дозволу Генеральної прокуратури України (ГПУ) розсекретила матеріали злочинної діяльності голови Виноградівської РДА Михайла Русанюка. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

Зазначається, що вказані слідчі дії здійснювалися на підставі ухвали слідчого судді у межах розслідування кримінального провадження, яке було розпочато Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Як повідомлялося раніше, правоохоронці задокументували злочинну діяльність голови Виноградівської районної державної адміністрації.

Повідомлялося, що дана особа налагодила корупційну схему укладення договорів на постачання товарів, виконання робіт та послуг за бюджетні кошти та подальше безперешкодне їх перерахування.

"Під час проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій правоохоронці задокументували факти вимагання та отримання головою РДА неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як повідомляється, було зафіксовано факт вимагання 25 тисяч гривень неправомірної вигоди та отримання від приватного підприємця її частини у сумі 12,5 тисяч гривень за укладення договору на постачання планшетів для інклюзивної освіти та перерахування бюджетних коштів згідно виконаних умов договору (сума згідно договору 87 тисяч гривень).

Зазначається, що вказані кошти голова РДА отримав у власному автомобілі, де за його вимогою їх поклали допідлокотнику.

Окрім того, було зафіксовано факт вимагання неправомірної вигоди в сумі 28 тисяч гривень та отримання частини коштів у сумі 14 тисяч гривен за укладення договорів на постачання будівельних матеріалів до закладів освіти Виноградівського району та перерахунок бюджетних коштів (сума по договорам становить 139 тисяч гривень).

Також було зафіксовано факт вимагання головою РДА неправомірної вигоди в сумі 16 тисяч гривень та отримання частини коштів в сумі 8 тисяч гривень за укладення договору на постачання фарб до закладів освіти Виноградівського району та перерахування бюджетних коштів (сума по договору становить 80 тисяч гривень).

Наступного дня після затримання, керівництво Закарпатської ОДА телефонує до першого заступника РДА та дає вказівки щодо подальших дій, у тому числі і звільнення начальника управління освіти, молоді та спорту. За вказівкою керівництва ОДА дану особу було звільнено з посади у зв’язку із начебто встановленням невідповідності державного службовця займаній посаді протягом строку випробування.

Нагадаємо, 4 серпня на засіданні Печерського районного суду Києва голові Виноградівської районної держадміністрації (РДА) Михайлу Русанюку було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.