Затриманому на хабарі голові Виноградівської РДА обрали запобіжний захід

Чиновнику загрожує до 10 років в'язниці

На засіданні Печерського районного суду Києва голові Виноградівської районної держадміністрації (РДА) Михайлу Русанюку було обрано запобіжний захід. Про це повідомляє місцеве видання Mukachevo.net.

Генеральна прокуратура України подавала клопотання про взяття посадовця під варту, але суд 3 серпня обрав Русанюку цілодобовий домашній арешт.

"Попередньо з'ясовано, що будучи головним розпорядником бюджетних коштів Виноградівської РДА, він створив схему по систематичному вимаганню та отриманню неправомірної вигоди від приватних підприємців, керівників товариств та приватних підприємств за погодження на укладення договорів на постачання товарів, робіт і послуг, виконання робіт в структурних підрозділах Виноградівської РДА Закарпатської області", - повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

Раніше голові РДА оголосили підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу, а це: одержання хабаря у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, голову Виноградівської РДА 2 серпня затримали на хабарі. Він вимагав 25 тисяч гривень хабара за укладання договору на постачання планшетів для інклюзивної освіти (для хворих на ДЦП дітей) та перерахунок бюджетних коштів згідно виконаних умов договору. Кошти чиновник отримував у декілька етапів.