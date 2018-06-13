Нацполіція та Адміністрація по боротьбі з наркотиками США підписали меморандум про співпрацю

У рамках меморандуму іноземні партнери передали НПУ спеціальне обладнання, оргтехніку та 7 позашляховиків

Національна поліція України та Адміністрація по боротьбі з наркотиками Міністерства юстиції США підписали меморандум про співпрацю. Документ підписали голова Нацполіції Сергій Князєв та заступник голови дипломатичної місії США в Україні Джорж Кент, передає прес-служба НПУ.

"Меморандум про співпрацю, підписаний українськими та американськими правоохоронцями, спрямований на активізацію обміну інформацією між Україною та США у сфері протидії транснаціональній наркозлочинності. Крім того, він має на меті спільні заходи… у сфері попередження і викриття незаконних фінансових потоків, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків", - сказано у повідомленні.

Так, у рамках процесу взаємодії України і США оперативники кількох підрозділів Департаменту протидії наркозлочинності отримали від іноземних партнерів прибори нічного бачення, тактичний телескоп, інфрачервону камеру, фото- відео- та оргтехніку на суму понад півтора мільйона гривень. Також українські поліцейські отримали 7 позашляховиків для потреб підрозділів у регіонах. Автомобілі використовуватимуться під час документування організованих груп наркоділків з міжрегіональними й міжнародними звʼязками.

Замголови дипломатичної місії США в Україні Джорж Кент зазначив, що американські партнери раді підтримати послідовні кроки реформування правоохоронних органів в Україні. Кент відзначив позитивні досягнення в роботі українських оперативників у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків.

"Ваш професіоналізм та відданість справі вже принесли значні успіхи… Ми раді передати Департаменту автомобілі, обладнання та іншу техніку. Сподіваюся, що це допоможе ще ефективніше виконувати вашу важливу місію", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше палата представників Конгресу США прийняла проект закону про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони", який містить дозвіл на виділення Україні на допомогу в сфері безпеки 250 млн доларів.