В полиции сообщили, кто ворвался с оружием на предприятие в Одессе

Новости Общество 28.07.2018 - 19:45
Фото: изъятое оружие (npu.gov.ua)
Фото: изъятое оружие (npu.gov.ua)

Нападение связано с имущественным спором между лицами, которые считают себя собственниками предприятия

В Национальной полиции сообщили, что на территорию одесского предприятия с оружием ворвались частные охранники, которые представляют одну из сторон имущественного конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции отмечают, что нападение связано с имущественным спором между лицами, которые считают себя собственниками расположенных на территории предприятия объектов.

"Нападавшие представляют одну из сторон спора и являются работниками частной охранной фирмы, зарегистрированной в другом городе Украины", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, кто ворвался с оружием на предприятие в Одессе
В полиции сообщили, кто ворвался с оружием на предприятие в Одессе
В полиции сообщили, кто ворвался с оружием на предприятие в Одессе
Фото: нападавшие
В прес-службе сообщают, что правоохранители изъяли у задержанных оружие, газовые баллончики, предметы, похожие на светошумовые гранаты, спецсредства и прочее.
 
"Группа лиц в балаклавах и с оружием проникла на территорию предприятия в Малиновском районе. Правонарушители задержаны", - отметили в полиции.
 

Напомним, раннее сообщалось, что в Одессе вооруженные люди захватили предприятие.

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Теги:  Одесса,  Одесса,  полиция,  предприятия,  захват  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС