В полиции сообщили, кто ворвался с оружием на предприятие в Одессе
Нападение связано с имущественным спором между лицами, которые считают себя собственниками предприятия
В Национальной полиции сообщили, что на территорию одесского предприятия с оружием ворвались частные охранники, которые представляют одну из сторон имущественного конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В полиции отмечают, что нападение связано с имущественным спором между лицами, которые считают себя собственниками расположенных на территории предприятия объектов.
"Нападавшие представляют одну из сторон спора и являются работниками частной охранной фирмы, зарегистрированной в другом городе Украины", - говорится в сообщении.
Фото: нападавшие
В прес-службе сообщают, что правоохранители изъяли у задержанных оружие, газовые баллончики, предметы, похожие на светошумовые гранаты, спецсредства и прочее.
"Группа лиц в балаклавах и с оружием проникла на территорию предприятия в Малиновском районе. Правонарушители задержаны", - отметили в полиции.
Напомним, раннее сообщалось, что в Одессе вооруженные люди захватили предприятие.