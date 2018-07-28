В полиции сообщили, кто ворвался с оружием на предприятие в Одессе

Нападение связано с имущественным спором между лицами, которые считают себя собственниками предприятия

В Национальной полиции сообщили, что на территорию одесского предприятия с оружием ворвались частные охранники, которые представляют одну из сторон имущественного конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции отмечают, что нападение связано с имущественным спором между лицами, которые считают себя собственниками расположенных на территории предприятия объектов.

"Нападавшие представляют одну из сторон спора и являются работниками частной охранной фирмы, зарегистрированной в другом городе Украины", - говорится в сообщении.

Фото: нападавшие В прес-службе сообщают, что правоохранители изъяли у задержанных оружие, газовые баллончики, предметы, похожие на светошумовые гранаты, спецсредства и прочее. "Группа лиц в балаклавах и с оружием проникла на территорию предприятия в Малиновском районе. Правонарушители задержаны", - отметили в полиции.

Напомним, раннее сообщалось, что в Одессе вооруженные люди захватили предприятие.