У поліції повідомили, хто увірвався зі зброєю на підприємство в Одесі

Новини Суспільство 28.07.2018 - 19:45
Фото: вилучену зброю (npu.gov.ua)
Фото: вилучену зброю (npu.gov.ua)

Напад пов'язаний з майновою суперечкою між особами, які вважають себе власниками підприємства

У Національній поліції повідомили, що на територію одеського підприємства зі зброєю увірвалися приватні охоронці, які представляють одну зі сторін майнового конфлікту. Про це повідомили у прес-службі відомства.

У поліції зазначають, що напад пов'язаний з майновою суперечкою між особами, які вважають себе власниками розташованих на території підприємства об'єктів.

"Нападники представляють одну зі сторін суперечки і є працівниками приватної охоронної фірми, зареєстрованої в іншому місті України", - йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили, хто увірвався зі зброєю на підприємство в Одесі
У поліції повідомили, хто увірвався зі зброєю на підприємство в Одесі
У поліції повідомили, хто увірвався зі зброєю на підприємство в Одесі
Фото: нападники
У прес-службі повідомляють, що правоохоронці вилучили у затриманих зброю, газові балончики, предмети, схожі на світлошумові гранати, спецзасоби.
 
"Група осіб у балаклавах і зі зброєю проникла на територію підприємства у Малинівському районі. Правопорушники затримані", - відзначили в поліції.
 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі озброєні люди захопили підприємство.

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Теги:  Одеса,  Одеса,  полиция,  предприятия,  захват  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС