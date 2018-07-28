У поліції повідомили, хто увірвався зі зброєю на підприємство в Одесі

Напад пов'язаний з майновою суперечкою між особами, які вважають себе власниками підприємства

У Національній поліції повідомили, що на територію одеського підприємства зі зброєю увірвалися приватні охоронці, які представляють одну зі сторін майнового конфлікту. Про це повідомили у прес-службі відомства.

У поліції зазначають, що напад пов'язаний з майновою суперечкою між особами, які вважають себе власниками розташованих на території підприємства об'єктів.

"Нападники представляють одну зі сторін суперечки і є працівниками приватної охоронної фірми, зареєстрованої в іншому місті України", - йдеться в повідомленні.

Фото: нападники У прес-службі повідомляють, що правоохоронці вилучили у затриманих зброю, газові балончики, предмети, схожі на світлошумові гранати, спецзасоби.

"Група осіб у балаклавах і зі зброєю проникла на територію підприємства у Малинівському районі. Правопорушники затримані", - відзначили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі озброєні люди захопили підприємство.