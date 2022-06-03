В Нацполиции рассказали о судьбе сотрудников, оставшихся на оккупированной территории

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, сейчас на оккупированных территориях осталось незначительное количество бывших сотрудников полиции.

"Мною лично был подписан приказ, который требовал, в соответствии с оперативной и военной обстановкой, прибыть в определенное время к местам дислокации. Например, нужно было прибыть в город Запорожье работникам из Мелитополя и Бердянска. То же касалось Херсона, районов Луганской или Харьковской области. Те, кто до этого времени в установленный срок не прибыл в места дислокации, все были уволены из Национальной полиции", - сказал Клименко.

Он добавил, что ведомство прекратило выплату заработной платы этим работникам. Среди них есть люди, которые перешли на сторону врага и работают не только в местной полиции, а просто в органах оккупационной власти того или иного региона.

"Из общей штатной численности в 130 тысяч у нас сейчас есть более 60 подозрений бывшим полицейским за сотрудничество с врагом", - сообщил руководитель Нацполиции.

Клименко подчеркнул, что часть работников, которые не вышли, написали рапорты, что по объективным причинам не могут выйти с этой территории - это больные родственники, по состоянию здоровья и так далее. Внутренняя безопасность Нацполиции сейчас отслеживает предателей.