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У Нацполіції розповіли про долю співробітників, які залишилися на окупованій території

Фото: Ігор Клименко (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Усі поліцейські, які залишилися на окупованих Росією територіях, звільнені з лав Нацполіції. Їм не платять зарплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українські новини.

За словами голови Нацполіції Ігора Клименка, зараз на окупованих територіях залишилася незначна кількість колишніх працівників поліції.

"Мною особисто було підписано наказ, який вимагав, відповідно до оперативної і військової обстановки, прибути у визначений час до місць дислокації. Наприклад, потрібно було прибути в місто Запоріжжя працівникам із Мелітополя і Бердянська. Те саме стосувалося Херсону, районів Луганської чи Харківської області. Ті, хто до цього часу в установлений термін не прибув до місць дислокації, всі були звільнені з Національної поліції", - сказав Клименко.

Він додав, що відомство припинило виплату заробітної плати цим працівникам. Серед них є люди, які перейшли на сторону ворога і працюють не тільки в місцевій поліції, а просто в органах окупаційної влади того чи іншого регіону.

"Із загальної штатної чисельності в 130 тисяч у нас нині є понад 60 підозр колишнім поліцейським за співпрацю з ворогом", - повідомив керівник Нацполіції.

Клименко наголосив, що частина працівників, які не вийшли, написали рапорти, що з об’єктивних причин не можуть вийти з цієї території - це хворі родичі, за станом здоров’я і так далі. Внутрішня безпека Нацполіції наразі відстежує зрадників.

Нагадаємо, з початку російського вторгнення в Україну в поліцію подали 9030 заяв про зниклих безвісти, 6793 людини все ще розшукують.

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