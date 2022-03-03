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В Нацполиции назвали цифры по погибшим и раненым за 8 дней войны в Украине

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Украина, Четверг 03 марта 2022 17:17
В Нацполиции назвали цифры по погибшим и раненым за 8 дней войны в Украине Фото: Нацполиция Украины (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Наталия Гурковская

За 8 дней войны в Украине - с 24 февраля по 3 марта -уже погибли 19 полицейских, 60 получили ранения. Еще 2 считаются пропавшими без вести.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"К сожалению, за восемь дней войны погибли 19 полицейских, 60 получили ранения, 2 - безвестно исчезли. Все - при выполнении служебных задач по противодействию русскому врагу", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, несмотря на это, полицейские продолжают усиленно работать в условиях военного положения - фиксируют преступления, проводят эвакуацию населения, несут службу на блок-постах, проверяют документы, осматривают транспортные средства, разыскивают диверсантов и противодействуют мародерству.

Напомним, около 9 тыс. российских военных были уничтожены за одну неделю войны против Украины. Армия делает все для того, чтобы взломать врага окончательно.

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