В Нацполиции назвали цифры по погибшим и раненым за 8 дней войны в Украине

За 8 дней войны в Украине - с 24 февраля по 3 марта -уже погибли 19 полицейских, 60 получили ранения. Еще 2 считаются пропавшими без вести.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"К сожалению, за восемь дней войны погибли 19 полицейских, 60 получили ранения, 2 - безвестно исчезли. Все - при выполнении служебных задач по противодействию русскому врагу", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, несмотря на это, полицейские продолжают усиленно работать в условиях военного положения - фиксируют преступления, проводят эвакуацию населения, несут службу на блок-постах, проверяют документы, осматривают транспортные средства, разыскивают диверсантов и противодействуют мародерству.