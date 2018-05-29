В Нацполіції назвали основну версію вбивства журналіста Аркадія Бабченка

У той же час Крищенко додав, що поки "рано вибудовувати версії"

Причиною вбивства Аркадія Бабченка могла бути його професійна діяльність. Про це заявив начальник управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко в ефірі телеканалу "112.Україна".

За його словами, зараз це основна версія слідчих.

"Перша версія і очевидна - це професійна діяльність. Але в даний час ще рано робити якісь конкретні версії. Ми опрацьовуємо прилеглу територію і місце злочину, будинок, встановлюємо наявність відеокамер, потім ми зможемо вже, проаналізувавши всі зібрані матеріали, будувати якісь то конкретні версії, "- заявив Крищенко.

Нагадаємо, раніше сьогодні заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що в журналіста Аркадія Бабченка стріляли.

Від отриманого поранення Бабченко помер у кареті "швидкої".