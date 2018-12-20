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В Нацполиции ликвидировали скандальную охранную структуру

Новости » Общество    20.12.2018 - 15:19
В Нацполиции ликвидировали скандальную охранную структуру
Фото: Сергей Князев (РБК-Украина)

Князев ликвидировал структуру, которую уличили в участии в политических акциях

В Национальной полиции после резонансного журналистского расследования ликвидировали охранную структуру "Безопасность жизни", которую связывали с бывшим советником министра внутренних дел Ильей Кивой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национальной полиции Сергея Князева на итоговой пресс-конференции.

По его словам, охранную структуру ликвидировали после того, как была пересмотрена штатная структура и основания ее создания. Он также добавил, что все сотрудники либо уволились, либо были переведены в другие органы.

Отметим, в сентябре программа "Схемы" выпустила расследование, в котором утверждалось, что сформированное под патронатом Кивы подразделение "Безопасность жизни", созданное для охраны порядка и социализации ветеранов АТО, принимало участие в акциях Социалистической партии.

Напомним, ранее Князев назвал число раскрытых в 2018 году преступлений в сфере кибербезопасности. По его словам, полиция разоблачила около тысячи таких преступлений.

Он также отметил, что за последний год в Украине снизилось число вооруженных нападений. В частности, на сегодня зафиксировано около 2 тыс. таких преступлений, что меньше уровня 2013 года.  

 

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Новости Украины полицияСергей КнязевИлья Кива
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