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В Нацполици уверяют, что утечки документов в результате кибератаки не было

Киев, Вторник 29 сентября 2020 02:16
В Нацполици уверяют, что утечки документов в результате кибератаки не было
Фото: Игорь Клименко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

После взлома сайта Национальной полиции Украины никаких утечек документов из ведомства не произошло. Кибератака затронула только раздел новостей портала.

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко.

"Сайт Нацполиции не "лег". "Лег" исключительно новостной раздел сайта Нацполиции. Мы его сразу отключили от сети. Буквально появилось две новости - и сайт Национальной полиции нами же сразу был положен, чтобы выяснить, почему произошло вмешательство в работу сайта", - сказал он.

Клименко отметил, что никакой утечки инфоррмации не произошло.

"Мы установили причины. Но никакой выдачи (информации наружу, - ред.), никаких документов, никаких скриншотов просто не может быть, это я вам заявляю ответственно", - подчеркнул он.

Напомним, 23 сентября были взломаны ресурсы Национальной полиции. В связи с этим на некоторых страницах областных управлений полиции были распространены фейки, в том числе о якобы аварии на Ровенской АЭС и гибели военнослужащих в разных регионах.

По словам замминистра внутренних дел Украины Сергея Гончарова, специалисты по кибербезопасности выяснили, что хакеры взломали сайт Нацполиции с помощью вредоносного программного обеспечения.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что киберпространство стало пятой сферой ведения боевых действий против Украины.

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