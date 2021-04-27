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Нацкорпус заявил о создании штабов обороны в областях

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 18:33
Нацкорпус заявил о создании штабов обороны в областях Фото: Нацкорпус заявил о создании штабов обороны в областях (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

В связи с угрозой полномасштабного вторжение РФ, "Национальный корпус" анонсировал создание штабов обороны во всех регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

По словам руководителя штаба Максима Жорина, штабы будут выполнять координационную деятельность, а также заниматься подготовкой личного состава и структур к обороне области или города.

"Угроза масштабного вторжения остается для нас чрезвычайно высокой. Учитывая это, мы объявляем о создании региональных штабов обороны", - заявил он.

Как сообщают в партии, подобные штабы уже начали работу в Киеве и Одессе.

"Каждый человек, который хочет и может защищать свою страну, должен знать, как это делать. В Азовском движении очень много ветеранов, у которых есть реальный опыт боевых действий, поэтому нам есть чем поделиться. Я абсолютно уверен в том, что РФ зайдет ровно настолько, насколько мы, украинцы, это позволим", - добавил Жорин.

Напомним, 10 апреля по инициативе лидера Нацкорпуса Андрея Билецкого в Киевской области провели военные учения с участием ветеранов российско-украинской войны и патриотического сообщества.

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