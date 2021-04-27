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Нацкорпус заявив про створення штабів оборони в областях

Новость на русском → Київ, Вівторок 27 квітня 2021 18:33
Нацкорпус заявив про створення штабів оборони в областях Фото: Нацкорпус заявив про створення штабів оборони в областях (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

У зв’язку із загрозою повномасштабного вторгнення РФ, "Національний корпус" анонсував створення штабів оборони у всіх регіонах України.

Про це повідомляє прес-служба партії.

За словами керівника штабу Максима Жоріна, штаби будуть виконувати координаційну діяльність, а також займатись підготовкою особового складу і структур до оборони області чи міста.

"Загроза масштабного вторгнення залишається для нас надзвичайно високою. Враховуючи це, ми оголошуємо про створення регіональних штабів оборони", - заявив він.

Як повідомляють в партії, подібні штаби уже розпочали роботу в Києві та Одесі.

"Кожна людина, яка хоче і може захищати свою країну, має знати, як це робити. В Азовському русі дуже багато ветеранів, в яких є реальний досвід бойових дій, тому нам є чим поділитись. Я абсолютно впевнений у тому, що РФ зайде рівно настільки, наскільки ми, українці, це дозволимо", - додав Жорін.

Нагадаємо, 10 квітня за ініціативи лідера Нацкорпусу Андрія Білецького в Київській області провели військові навчання за участі ветеранів російсько-української війни та патріотичної спільноти.

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