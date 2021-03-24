Нацкорпус заблокировал заправки Glusco из-за связей с Медведчуком

"Мы хотим напомнить, что любые полумеры в борьбе с оккупантами просто недопустимы. Недавно СБУ начала массовые проверки на АЗС "Glusco", но заправки продолжают работать. В 2015-2016 годах российские заправки "Роснефть" и "ТНК" переобулись и сменили вывеску, однако они остались аффилированными к российскому бизнесу", - заявил представитель Нацкорпуса Сергей Тамарин.

По его словам, Glusco, против которой открыто ряд уголовных дел, не платит налоги и торгует некачественным топливом, а вырученные средства идут в России, которая в свою очередь поддерживает оккупационные режимы ОРДЛО.