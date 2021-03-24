Нацкорпус заблокувал заправки Glusco через зв'язок з Медведчуком

"Ми хочемо нагадати, що будь-які напівкроки у боротьбі з окупантами просто неприпустимі. Нещодавно СБУ почали масові перевірки на АЗС "Glusco", але заправки продовжують працювати. У 2015-2016 роках російські заправки "Роснефть" і "ТНК" перевзулись та змінили вивіску, проте вони залишились афільованими до російського бізнесу", - заявив представник Нацкорпусу Сергій Тамарін.

За його словами, Glusco, проти якої відкрито ряд кримінальних справ, не платить податки та торгує неякісним пальним, а виручені кошти йдуть до Росії, яка своєю чергою підтримує окупаційні режими ОРДЛО.