Нацкорпус провел акцию под земельным департаментом КГГА

"Именно он ответственный за распродажу киевской земли. Человек не постеснялся обокрасть киевлян на 1,5 млрд грн. Схема проста: пообещал создать новый земельный кадастр, добился выделения денег из бюджета, успешно “освоил” их, и в итоге - ни денег, ни кадастра. А в начале февраля он в своем Департаменте провел закрытый земельный аукцион, и распродал 90 соток посреди Киева на сумму 28 млн грн. Теперь там будут возводить многоэтажки. Вот такой у нас ответственный руководитель земельного департамента", - заявил во время акции заявил глава киевского отделения Сергей Тамарин.

По его словам, Оленича также подозревают в связях с "Партией регионов" и коррупционных схемах известного экс-губернатора Сумской области Владимира Шульги.

"Когда смотришь на список "заслуг" Оленича, в голове возникает лишь один вопрос: а как такие кадры остаются на государственных должностях?" - добавил Брусов Даниил, представитель киевского НК.

В Нацкорпусе также отметили, что это была первая акция по делу Оленича, но не последняя.