Нацкорпус провел акцию под земельным департаментом КГГА

Активисты киевской организации "Национально корпуса" вышли на митинг под стены департамента земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА). Они обвиняют руководителя департамента Петра Оленича в коррупции.
При этом сообщает пресс-служба партии.
"Именно он ответственный за распродажу киевской земли. Человек не постеснялся обокрасть киевлян на 1,5 млрд грн. Схема проста: пообещал создать новый земельный кадастр, добился выделения денег из бюджета, успешно “освоил” их, и в итоге - ни денег, ни кадастра. А в начале февраля он в своем Департаменте провел закрытый земельный аукцион, и распродал 90 соток посреди Киева на сумму 28 млн грн. Теперь там будут возводить многоэтажки. Вот такой у нас ответственный руководитель земельного департамента", - заявил во время акции заявил глава киевского отделения Сергей Тамарин.
По его словам, Оленича также подозревают в связях с "Партией регионов" и коррупционных схемах известного экс-губернатора Сумской области Владимира Шульги.
"Когда смотришь на список "заслуг" Оленича, в голове возникает лишь один вопрос: а как такие кадры остаются на государственных должностях?" - добавил Брусов Даниил, представитель киевского НК.
В Нацкорпусе также отметили, что это была первая акция по делу Оленича, но не последняя.
Напомним, ранее активисты киевской организации Национального корпуса устроили акцию протеста под департаментом транспортной инфраструктуры КГГА. Они требовали встречи с его директором Валентином Осиповым, обвиняемым в деле об отмывании имущества, полученного преступным путем.