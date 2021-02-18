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Нацкорпус провів акцію під земельним департаментом КМДА

Автор: РБК-Україна

Активісти київського осередку "Національно корпусу" вийшли на мітинг під стіни департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА). Вони звинувачують керівника департаменту Петра Оленича в корупції.

При це повідомляє прес-служба партії.

"Саме він відповідальний за розпродаж київської землі. Людина не посоромилася обікрасти киян на 1,5 млрд грн. Схема проста: пообіцяв створити новий земельний кадастр, домігся виділення грошей з бюджету, успішно “освоїв” їх і в результаті - ні грошей, ні кадастру. А на початку лютого він у своєму Департаменті провів закритий земельний аукціон, і розпродав 90 соток посеред Києва на суму 28 млн грн. Тепер там будуть зводити багатоповерхівки. Отакий у нас відповідальний очільник земельного департаменту", - заявив під час акції заявив очільник київського осередку Сергій Тамарін.

За його словами, Оленича також підозрюють у зв’язках з "Партією регіонів" та корупційних схемах відомого екс-губернатора Сумської області Володимира Шульги.

"Коли дивишся на список "заслуг" Оленича, в голові виникає лише одне питання: а як такі кадри залишаються на державних посадах?" - додав Брусов Данило, речник київського НК.

В Нацкорпусі також наголосили, що це була перша акція у справі Оленича, проте не остання.

Нагадаємо, раніше активісти київського осередку Національного корпусу влаштували акцію протесту під департаментом транспортної інфраструктури КМДА. Вони вимагали зустрічі з його директором Валентином Осиповим, обвинуваченим у справі щодо відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.

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Новини України КМДАНацкорпусМітинг
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