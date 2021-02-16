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Нацкорпус провел акцию под транспортным департаментом КГГА

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 18:31
Нацкорпус провел акцию под транспортным департаментом КГГА Фото: Киевская городская государственная администрация (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве активисты местного отделения Национального корпуса устроили акцию протеста под департаментом транспортной инфраструктуры КГГА. Они требуют встречи с его директором Валентином Осиповым, которого обвиняют в деле об отмывании имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

“Дело возбуждено еще в 2017 году, и мы уверены - рассмотрение затягивается, чтобы в итоге виновные избежали наказания. Открытое дело касается тех времен, когда Осипов был заместителем председателя коммунальной корпорации "Киевавтодор". За собранными следователями доказательствами, он придумал схему с участием руководства "Киевавтодора" и коммунальных предприятий для вывода на подставные фирмы денег, которые были выделены на капремонт столичных дорог”, - говорится в сообщении.

По словам активистов, таким образом, в бюджете не досчитались как минимум 8 млн гривен.

Нацкорпус провел акцию под транспортным департаментом КГГА

"Сегодня мы здесь для того, чтобы рассказать коллегам Осипова, что они работают с коррупционером", - заявил во время акции представитель киевского отделения НК Даниил Брусов.

Также представители Национального корпуса пытались зайти в департамент и лично пообщаться с руководителем.

“Мы и дальше будем следить за ходом этого дела и вскоре обязательно поставим соответствующие вопросы мэру. Мы не позволим коррупционерам уклониться от заслуженного наказания”, - резюмировали в Нацкорпусе.

Напомним, ранее в Киеве местные жители устроили тарифный протест. Протестующие под Офисом президента Украины выступают за снижение цен на газ.

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