"Нацкорпус" в Одессе вступился за студентов, которых принуждают к агитации за Кивалова

Кандидат в народные депутаты Сергей Кивалов, который баллотируется как самовыдвиженец по округу №135 в Одессе, организовал избирательный штаб в здании одесского Международного гуманитарного университета и использует студентов в качестве агитаторов. Об этом сегодня, 3 июля, сообщили представители политической партии "Национальный корпус", которые наведались в "штаб", передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В политической партии объясняют, что накануне к ним обратились студенты частного Международного гуманитарного университета и пожаловались на то, что администрация вуза заставляет их агитировать за Сергея Кивалова и распространять агитационные материалы.

Сообщается, что к подобной работе также принудительно привлекают преподавателей университета. Чтобы убедиться в достоверности этой информации, представители одесского отделения "Национального корпуса" лично посетили "штаб".

По данным пресс-службы "Нацкорпуса", сотрудники Кивалова, находившиеся в штабе, обвинения в незаконном использовании админресурса и принуждении к политической агитации студентов пытались отрицать. Вместе с тем они отказались объяснить, почему штаб находится именно в здании университета. С другой стороны, причина – очевидна, ведь именно Кивалов значится руководителем указанного вуза, отметили в "Нацкорпусе".

В "Нацкорпусе" заявляют, что действия администрации Международного гуманитарного университета имеют очевидные признаки нарушения ст. 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением. На основании этого представители политической партии вызвали в штаб Сергея Кивалова полицию и составили соответствующее заявление, а также направили обращение в НАБУ.

Как известно, Кивалов – действующий народный депутат Украины. В 2014 году он также баллотировался в Верховную раду по 135-му округу как самовыдвиженец, однако затем вступил в "Оппозиционный блок".

Отметим, что политика активисты подозревают в использовании студентов и админресурса в качестве "бесплатной рабсилы" для политической агитации.