"Нацкорпус" обвинил Фельдмана в клевете

Обвиненяемый в избиении человека во время силового столкновения на территории харьковского ТЦ "Барабашово" Сергей Козлюк не имеет никакого отношения к "Национальному Корпусу". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нацкорпуса".

В "Нацкорпусе" заявили, что информация о причастности Козлюка к организации - фейк, проплаченный народным депутатом и украинским олигархом Александром Фельдманом.

"Сегодня в Киевском районном суде Харькова избирают меру пресечения для 26-летнего Сергея Козлюка, которого подозревают в нападении на харьковского телеоператора Вадима Макарюка. По словам Козлюка, он 7 июня приехал на рынок "Барабашово" из любопытства, а о произошедшем узнал в социальных сетях. На суде Козлюк и его адвокат сказали, что он не имеет никакого отношения ни к общественным организациям, ни к политическим партиям, ни тем более к "Национальному Корпусу", - пояснили в политической партии.

В политсиле также отметили, что некоторые СМИ намеренно связывают Козлюка с "Нацкорпусом" с целью дискредитировать политическую силу в глазах избирателей. В организации "черной пиар-кампании" против "Нацкорпуса" представители политсилы подозревают Фельдмана, который является владельцем ТЦ.

"Представители "Нацкорпуса" не присутствовали 7 июня на территории рынка, хотя в целом поддерживают сопротивление предпринимателей, которых терроризирует военизированная охрана народного депутата Александра Фельдмана и администрации "Барабашово". Фельдман пугает избирателей "злыми радикалами", которые занимаются рейдерством. Он пытается использовать эту ситуацию для очернения политических оппонентов и ежедневно штампует грандиозные фейки", - сообщили в пресс-службе политсилы.

Как отмечается, 7 июня в Харькове на территории ТЦ "Барабашово" произошло столкновение с участием торговцев и переодетых в военную форму "титушек". Непосредственные участники событий - торговцы ТЦ - ранее сообщили, что в конце прошлого года администрация ТЦ, "не имея законных оснований, грозила разорвать с ними договоры об аренде торговых площадок, если предприниматели не заплатят от 100 до 200 долларов за аренду квадратного метра". Сообщается, что эти деньги нужно было внести на счет сомнительной фирмы.

"Когда некоторые торговцы отказались выполнять такие требования, им начали угрожать физической расправой. Чтобы противостоять бесчинствам со стороны администрации ТЦ, предприниматели создали профсоюз, наняли юриста и привлекли к сопротивлению представителей харьковского отделения "Национального Корпуса", - говорится в сообщении.