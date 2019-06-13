"Нацкорпус" звинуватив Фельдмана у наклепі

Звинувачений у побитті людини під час силового зіткнення на території харківського ТЦ "Барабашово" Сергій Козлюк не має жодного стосунку до "Національного Корпусу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нацкорпусу".

У "Нацкорпусі" заявили, що інформація про причетність Козлюка до організації - фейк, проплачений народним депутатом та українським олігархом Олександром Фельдманом.

"Сьогодні у Київському районному суді Харкова обирають запобіжний захід для 26-річного Сергія Козлюка, якого підозрюють у нападі на харківського телеоператора Вадима Макарюка. За словами Козлюка, він 7 червня приїхав на ринок "Барабашово" з цікавості, а про події дізнався в соціальних мережах. На суді Козлюк та його адвокат сказали, що він не має жодного стосунку ні до громадських організацій, ні до політичних партій, ні тим паче до "Національного Корпусу", - пояснили у політичній партії.

У політсили також додали, що деякі ЗМІ навмисно пов’язують Козлюка з "Нацкорпусом" з метою дискредитувати політичну силу в очах виборців. В організації "чорної піар-кампанії" проти "Нацкорпусу" представники політсили підозрюють Фельдмана, який є власником ТЦ.

"Представники "Нацкорпусу" не були присутні 7 червня на території ринку, хоча загалом підтримують спротив підприємців, яких тероризує воєнізована охорона народного депутата Олександра Фельдмана та адміністрації "Барабашово". Фельдман лякає виборців "злими радикалами", котрі займаються рейдерством. Він намагається використати цю ситуацію для очорнення політичних опонентів та щодня штампує грандіозні фейки", - повідомили у прес-службі політсили.

Як зазначається, 7 червня в Харкові на території ТЦ "Барабашово" сталася сутичка за участі торговців та переодягнених у військову форму "тітушок". Безпосередні учасники подій - торговці ТЦ - раніше повідомили, що наприкінці минулого року адміністрація ТЦ, "не маючи законних підстав, погрожувала розірвати з ними договори про оренду торгових майданчиків, якщо підприємці не заплатять від 100 до 200 доларів за оренду квадратного метра". Повідомляється, що ці гроші потрібно було внести на рахунок сумнівної фірми.

"Коли деякі торговці відмовилися виконувати такі вимоги, їм почали погрожувати фізичною розправою. Щоб протистояти безчинствам з боку адміністрації ТЦ, підприємці створили профспілку, найняли юриста та залучили до спротиву представників харківського осередку "Національного Корпусу", - йдеться у повідомленні.