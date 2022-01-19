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Нацкомиссия по тарифам может стать ручным инструментом для давления на бизнес, - эксперт

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Киев, Среда 19 января 2022 13:38
Нацкомиссия по тарифам может стать ручным инструментом для давления на бизнес, - эксперт Фото: автобус "Киевпастранс" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Если Нацкомиссию по регулированию в сфере транспорта будет формировать президент, как предлагается в правительственном законопроекте, она не будет независимым органом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Центра транспортных стратегий Сергея Вовка.

"Основная роль национальной комиссии регулирования - это регуляторная функция. То есть, если говорить проще, это посредник между бизнесом и естественными монополиями. И в этом случае, естественно, бизнес и организации, которые представляют бизнес, должны иметь возможности для того, чтобы влиять на кадровый состав этого органа", - сказал Вовк.

Поэтому эксперт считает недопустимым предложенную в законопроекте модель формирования НКРТ, согласно которой членов комиссии назначает президент. По его словам, в таком случае отраслевой регулятор из независимого органа, которым он должен быть, превратится в ручной.

"Этот орган должен формироваться непосредственно с участием бизнеса, поскольку в данном случае (согласно законопроекту, - ред.) просто будет еще один нормативный орган, который будет диктовать сверху административные решения бизнесу, что точно не является оптимальным в таком важном направлении, как тарифообразование и определение реального уровня затрат и тарифов естественных монополий", - объяснил Вовк.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что подчинение президенту Комиссии по регулированию в транспортной сфере станет катастрофой для отрасли, и подчеркнул, что она должна быть независимым органом.

Напомним, в Верховной раде зарегистрирован правительственный проект закона "О внесении изменения в закон Украины "О транспорте" (№6514)", предусматривающий создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Согласно законопроекту, НКРТ будет подчинена президенту Украины.

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