Нацкомиссия по тарифам может стать ручным инструментом для давления на бизнес, - эксперт

Если Нацкомиссию по регулированию в сфере транспорта будет формировать президент, как предлагается в правительственном законопроекте, она не будет независимым органом.

"Основная роль национальной комиссии регулирования - это регуляторная функция. То есть, если говорить проще, это посредник между бизнесом и естественными монополиями. И в этом случае, естественно, бизнес и организации, которые представляют бизнес, должны иметь возможности для того, чтобы влиять на кадровый состав этого органа", - сказал Вовк.

Поэтому эксперт считает недопустимым предложенную в законопроекте модель формирования НКРТ, согласно которой членов комиссии назначает президент. По его словам, в таком случае отраслевой регулятор из независимого органа, которым он должен быть, превратится в ручной.

"Этот орган должен формироваться непосредственно с участием бизнеса, поскольку в данном случае (согласно законопроекту, - ред.) просто будет еще один нормативный орган, который будет диктовать сверху административные решения бизнесу, что точно не является оптимальным в таком важном направлении, как тарифообразование и определение реального уровня затрат и тарифов естественных монополий", - объяснил Вовк.