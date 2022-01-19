Нацкомісія з тарифів може стати ручним інструментом для тиску на бізнес, - експерт
Якщо Нацкомісію з регулювання у сфері транспорту формуватиме президент, як пропонується в урядовому законопроекті, вона не буде незалежним органом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Центру транспортних стратегій Сергія Вовка.
"Основна роль національної комісії регулювання - це регуляторна функція. Тобто, якщо говорити простіше, це посередник між бізнесом і природними монополіями. І в цьому випадку, природно, бізнес та організації, які представляють бізнес, повинні мати можливості для того, щоб впливати на кадровий склад цього органу", - сказав Вовк.
Тому експерт вважає неприпустимим запропоновану у законопроекті модель формування НКРТ, згідно з якою членів комісії призначає президент. За його словами, у такому разі галузевий регулятор із незалежного органу, яким він має бути, перетвориться на ручний.
"Цей орган повинен формуватися безпосередньо за участю бізнесу, оскільки в даному випадку (згідно із законопроектом, - ред.) просто буде ще один нормативний орган, який диктуватиме зверху адміністративні рішення бізнесу, що точно не є оптимальним у такому важливому напрямку, як тарифоутворення та визначення реального рівня витрат та тарифів природних монополій", - пояснив Вовк.
Раніше екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що підпорядкування президенту Комісії з регулювання у транспортній сфері стане катастрофою для галузі, і наголосив, що вона має бути незалежним органом.
Нагадаємо, у Верховній раді зареєстровано урядовий проект закону "Про внесення зміни до закону України "Про транспорт" (№6514)", який передбачає створення Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). Згідно із законопроектом, НКРТ буде підпорядковано президентові України.