ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нацкомісія з тарифів може стати ручним інструментом для тиску на бізнес, - експерт

Новость на русском →
Київ, Середа 19 січня 2022 13:38
Нацкомісія з тарифів може стати ручним інструментом для тиску на бізнес, - експерт Фото: автобус "Київпастранс" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Якщо Нацкомісію з регулювання у сфері транспорту формуватиме президент, як пропонується в урядовому законопроекті, вона не буде незалежним органом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Центру транспортних стратегій Сергія Вовка.

"Основна роль національної комісії регулювання - це регуляторна функція. Тобто, якщо говорити простіше, це посередник між бізнесом і природними монополіями. І в цьому випадку, природно, бізнес та організації, які представляють бізнес, повинні мати можливості для того, щоб впливати на кадровий склад цього органу", - сказав Вовк.

Тому експерт вважає неприпустимим запропоновану у законопроекті модель формування НКРТ, згідно з якою членів комісії призначає президент. За його словами, у такому разі галузевий регулятор із незалежного органу, яким він має бути, перетвориться на ручний.

"Цей орган повинен формуватися безпосередньо за участю бізнесу, оскільки в даному випадку (згідно із законопроектом, - ред.) просто буде ще один нормативний орган, який диктуватиме зверху адміністративні рішення бізнесу, що точно не є оптимальним у такому важливому напрямку, як тарифоутворення та визначення реального рівня витрат та тарифів природних монополій", - пояснив Вовк.

Раніше екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що підпорядкування президенту Комісії з регулювання у транспортній сфері стане катастрофою для галузі, і наголосив, що вона має бути незалежним органом.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстровано урядовий проект закону "Про внесення зміни до закону України "Про транспорт" (№6514)", який передбачає створення Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). Згідно із законопроектом, НКРТ буде підпорядковано президентові України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тарифи на ЖКГ
NEWS
Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня
Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня
DAILY
Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі