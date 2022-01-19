Нацкомісія з тарифів може стати ручним інструментом для тиску на бізнес, - експерт

Якщо Нацкомісію з регулювання у сфері транспорту формуватиме президент, як пропонується в урядовому законопроекті, вона не буде незалежним органом.

"Основна роль національної комісії регулювання - це регуляторна функція. Тобто, якщо говорити простіше, це посередник між бізнесом і природними монополіями. І в цьому випадку, природно, бізнес та організації, які представляють бізнес, повинні мати можливості для того, щоб впливати на кадровий склад цього органу", - сказав Вовк.

Тому експерт вважає неприпустимим запропоновану у законопроекті модель формування НКРТ, згідно з якою членів комісії призначає президент. За його словами, у такому разі галузевий регулятор із незалежного органу, яким він має бути, перетвориться на ручний.

"Цей орган повинен формуватися безпосередньо за участю бізнесу, оскільки в даному випадку (згідно із законопроектом, - ред.) просто буде ще один нормативний орган, який диктуватиме зверху адміністративні рішення бізнесу, що точно не є оптимальним у такому важливому напрямку, як тарифоутворення та визначення реального рівня витрат та тарифів природних монополій", - пояснив Вовк.