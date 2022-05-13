UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нацкомиссия остановила лицензию биржи, на которой "Нафтогаз" торговал газом

Фото: НКЦБФР остановила действии лицензии биржи, на которой "Нафтогаз" торговал газом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) остановила действие лицензии биржи, на которой НАК "Нафтогаз Украины" продавал газ. Украинской компании придется искать новую торговую площадку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"НКЦБФР приняла решение остановить действие лицензии на производство деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах ЧАО "Украинская межбанковская валютная биржа" окончания действия военного положения", - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что связанные с владельцами и правлением УМВБ лица вели деятельность на которую не имели лицензии. Решение НКЦБФР принято для проверки этих фактов, поскольку они могут негативно повлиять на товарные рынки Украины.

Напомним, в декабре прошлого года "Нафтогаз" готовился выйти на биржу для продажи газа украинской добычи. Цель - обеспечить рыночную цену в 2022 году. Первые торги должны были пройти в мае текущего года. Подробнее о том, как в Украине должны были начать торговать газом - в материале РБК-Украина.

Отметим, в конце прошлого года УМВБ получила лицензию на торговлю газом. В апреле "Нафтогаз" перевел свои продажи с "Украинской энергетической биржи" на эту площадку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная комиссия ценных бумаг и фондового рынкаНафтогаз УкраиныГаз