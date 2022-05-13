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Нацкомісія зупинила ліцензію біржі, на якій "Нафтогаз" торгував газом

Фото: НКЦПФР зупинила дію ліцензії біржі, на якій "Нафтогаз" торгував газом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зупинила дію ліцензії біржі, на якій НАК "Нафтогаз України" продавав газ. Українській компанії доведеться шукати новий торговий майданчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу регулятора.

"НКЦПФР прийняла рішення зупинити дію ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа" закінчення дії воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Регулятор зазначив, що пов'язані з власниками та правлінням УМВБ особи вели діяльність на яку не мали ліцензії. Рішення НКЦПФР прийнято для перевірки цих фактів, оскільки вони можуть негативно вплинути на товарні ринки України.

Нагадаємо, в грудні минулого року "Нафтогаз" готувався вийти на біржу для продажу газу українського видобутку. Мета - забезпечити ринкову ціну у 2022 році. Перші торги повинні були пройти в травні поточного року. Детальніше про те, як в Україні повинні були почати торгувати газом - у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, наприкінці минулого року УМВБ отримала ліцензію на торгівлю газом. У квітні "Нафтогаз" перевів свої продажі з "Української енергетичної біржі" на цей майданчик.

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Государственная комиссия ценных бумаг и фондового рынкаНафтогаз УкраїниГаз