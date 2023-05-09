Нацкомісія дозволила українцям продавати електроенергію власної генерації

Українці зможуть продавати електроенергію, яку вони виробили за допомогою власних генеруючих установок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
"9 травня 2023 року НКРЕКП ухвалила рішення про надання всім споживачам електричної енергії прав на продаж виробленою генеруючою установкою та/або установкою зберігання енергії такого споживача електричної енергії будь-якому постачальнику за вільним договором та за договірною ціною", - сказано в повідомленні.
При цьому наголошується, що подібне рішення сприятиме розширенню конкуренції на роздрібному ринку електроенергії та спрямоване на розвиток розподіленої генерації та забезпечення проведення зеленої трансформації енергетики.
Нагадаємо, на початку квітня Україна відновила експорт електроенергії до Польщі та Молдови.
Також ми писали, що експорт електроенергії з України до Словаччини припинили. Про причину можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.