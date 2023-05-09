Нацкомісія дозволила українцям продавати електроенергію власної генерації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"9 травня 2023 року НКРЕКП ухвалила рішення про надання всім споживачам електричної енергії прав на продаж виробленою генеруючою установкою та/або установкою зберігання енергії такого споживача електричної енергії будь-якому постачальнику за вільним договором та за договірною ціною", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що подібне рішення сприятиме розширенню конкуренції на роздрібному ринку електроенергії та спрямоване на розвиток розподіленої генерації та забезпечення проведення зеленої трансформації енергетики.