Нацкомиссия разрешила украинцам продавать электроэнергию собственной генерации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"9 мая 2023 года НКРЭКУ приняла решение о предоставлении всем потребителям электрической энергии прав на продажу произведенной генерирующей установкой и/или установкой хранения энергии такого потребителя электрической энергии любому поставщику по свободному договору и по договорной цене" , - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что подобное решение будет способствовать расширению конкуренции на розничном рынке электроэнергии и направлено на развитие распределенной генерации и обеспечение проведения зеленой трансформации энергетики.