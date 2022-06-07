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Нацизм 21 века. В Мариуполе оккупанты вербуют рабочих в фильтрационные лагеря

Фото: В Мариуполе оккупанты вербуют рабочих в фильтрационные лагеря (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Мариуполе российские оккупанты вербуют жителей в концентрационные фильтрационные лагеря. Абоненты мобильного оператора "Феникс" в последние дни получают рассылку с предложением о "работе" от "Минюста ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Он подчеркнул, что русские уже давно не скрывают ни адресов, ни наличия застенков для украинцев.

При этом Андрющенко добавил, что нехватка кадров связана с расконцервацией бывших мест отбывания наказаний.

"Наполнение их происходит в первую очередь из-за усиленных фильтрационных мероприятий. Нацизм 21 века выглядит именно так", - подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Напомним, в Мариуполе оккупационная самопровозглашенная власть приняла решение остановить перемещение между районами города и запретила выезд из него. Оккупанты продолжают фильтрационные мероприятия и ищут проукраинских граждан.

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