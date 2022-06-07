Нацизм 21 століття. У Маріуполі окупанти вербують робітників у фільтраційні табори

Він підкреслив, що росіяни вже давно не приховують ні адрес, ні наявності катівень для українців.

При цьому Андрющенко додав, що нестача кадрів пов'язана з розконцервацією колишніх місць відбування покарань.

"Наповнення їх відбувається в першу чергу через посилені фільтраційні заходи. Нацизм 21 століття виглядає саме так", - підкреслив радник мера Маріуполя.