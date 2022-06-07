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Нацизм 21 століття. У Маріуполі окупанти вербують робітників у фільтраційні табори

Фото: у Маріуполі окупанти вербують робітників у фільтраційні табори (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Маріуполі російські окупанти вербують жителів у концентраційні фільтраційні табори. Абоненти мобільного оператора " Фенікс "в останні дні отримують розсилку з пропозицією про" роботу "від"Мін'юсту ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

Він підкреслив, що росіяни вже давно не приховують ні адрес, ні наявності катівень для українців.

При цьому Андрющенко додав, що нестача кадрів пов'язана з розконцервацією колишніх місць відбування покарань.

"Наповнення їх відбувається в першу чергу через посилені фільтраційні заходи. Нацизм 21 століття виглядає саме так", - підкреслив радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, у Маріуполі окупаційна самопроголошена влада прийняла рішення зупинити переміщення між районами міста і заборонила виїзд з нього. Окупанти продовжують фільтраційні заходи і шукають проукраїнських громадян.

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